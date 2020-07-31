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Макгрегор принял вызов и заставил фанатов гадать 

Lenta.ru и ещё 17 6 часов назад
Макгрегор принял вызов и заставил фанатов гадать
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опубликовал пост в Twitter, заинтриговавший болельщиков. Запись доступна в аккаунте спортсмена.

«Я принимаю вызов!» — написал ирландец.

При этом фанатам оставалось лишь гадать, кого из бойцов имел в виду Макгрегор.
Многие болельщики полагают, что речь идет о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве. Последний в социальных сетях обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту и заявил о готовности подраться сразу с тремя звездами промоушена за один вечер. Чимаев упомянул в том числе и Макгрегора.
Также речь может идти об американце Тони Фергюсоне. В интервью ESPN боец признался, что готов на поединок с Макгрегором ради шанса побиться за титул в бою с победителем противостояния Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Потом он менял свое решение.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.
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MMA , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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