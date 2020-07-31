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Петр Ян назвал условие для реванша с Алду 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Петр Ян назвал условие для реванша с Алду
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал условие для реванша с бразильцем Жозе Алду.
По словам Яна, он готов дать Алду второй шанс. «Ну, все дело за руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Если будет такое предложение, менеджеры так решат, то нам придется подраться», — заявил спортсмен.
Кроме того, Ян оценил нокаутирующие способности бразильца. «Он перенокаутировал очень много ребят. Я это все понимал, знал, что он сильно бьет. Но я всегда стараюсь спарринговаться с ребятами, которые тяжелее и больше меня. Так что я был готов ко всему», — подчеркнул россиянин.
17 июля тренер спортсмена Джон Хатчинсон рассказал, что за две с половиной недели до боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе Ян получил перелом, нанося удар ногой. Врачи рекомендовали спортсмену не выходить в октагон, так как это было опасно для здоровья.
12 июля на бойцовском острове Ян победил Алду техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в ММА. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.
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MMA , Джон Хатчинсон , Lenta.ru
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