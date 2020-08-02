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Золотой Мальчик Шахбазян потерпел первое в карьере поражение от Брансона 

News.ru и ещё 38 12 часов назад
Золотой Мальчик Шахбазян потерпел первое поражение
Фото: Instagram
В главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе американец Дерек Брансон (21-7) сенсационно победил техническим нокаутом в третьем раунде восходящую звезду ММА Эдмена Шахбазяна (11-1).
Соперники осторожно начали поединок, но в середине первого раунда Брансон провёл тейкдаун и забрал спину соперника, Шахбазян сохранил хладнокровие и быстро вернул бой в стойку, но на ногах не смог добиться значимого преимущества. Брансон и в дальнейшем грамотно противостоял молодому фавориту, встречая его атаки «двойками» и изматывая в клинче. Шахбазян заметно устал и пропустил много ударов в конце раунда, когда Брансон оказался сверху. От нокаута армянина спас гонг.
Однако в начале третьего раунда Брансон без проблем стащил соперника на землю и добил жёсткими ударами.
В соглавном бою вечера в женском наилегчайшем весе бразильянка Дженнифер Майя победила рычагом локтя в первом раунде шотландку Джоанну Колдервуд.
Как писал NEWS.ru, президент UFC назвал возможное место проведения боя Нурмагомедова и Гейтжи.
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