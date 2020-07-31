Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Глава UFC допустил готовность «Нового Хабиба» к бою за титул 

Lenta.ru 4 часа назад
Глава UFC допустил готовность «Нового Хабиба» к бою
Фото: Reuters
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказал свое мнение о перспективах шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева и допустил его готовность к титульному бою. Его слова передает ESPN MMA.
Уайт признался, что он в восторге от новичка промоушена.

«Мы оставили его в клетке с одним из самых перспективных бойцов из Великобритании. Серьезным парнем. Но в поединке с Чимаевым он выглядел так, словно ему не место в UFC», — отметил он.

Кроме того, Уайт допустил, что Чимаев, которого стали называть «Новым Хабибом», способен биться за титул в поединке с действующим чемпионом в полусреднем весе — Камару Усманом.

«Готов ли он к Усману? Судя по тому, как он выступает, почему бы и нет», — заключил Уайт.

Чимаева сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за манеру ведения поединка. Шведский спортсмен провел два боя за десять дней, одержав победу в каждом из них и доминируя над соперниками.
Хамзат Чимаев — уроженец Чечни. Он переехал в Швецию в возрасте 16 лет. На его счету восемь побед в восьми поединках.
Видео дня. СМИ: Александр Кокорин переходит в «Спартак»
Последние новости
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян
Комментарии
MMA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин отреагировал на слухи о переходе в «Спартак»
Кокорин отреагировал на слухи о переходе в «Спартак»
Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Хоккеист умер в 20 лет
Хоккеист умер в 20 лет
Нурмагомедов пожелал удачи своему двоюродному брату
Нурмагомедов пожелал удачи своему двоюродному брату
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение