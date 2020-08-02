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Боец Джайлс упал в обморок в раздевалке. Его поединок на турнире UFC Fight Night отменен 

ТАСС и ещё 13 2 часа назад
Боец Джайлс упал в обморок перед поединком
Фото: ТАСС
Американский боец Тревин Джайлс упал в обморок прямо перед выходом на свой поединок на турнире UFC Fight Night 173 против соотечественника Кевина Холланда. Об этом сообщает портал MMAJunkie.
Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отменить это бой. Причина произошедшего с Джайлсом пока неизвестна. Сам 27-летний боец заявил, что чувствует себя нормально и готов провести этот поединок, но в качестве меры предосторожности он был отправлен в местный госпиталь на обследование.
Ранее прямо в день турнира был отменен поединок Эда Хермана из-за того, что у его соперника Джеральда Миршерта был обнаружен коронавирус.
Турнир проходит в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера встретятся американцы Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян.
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