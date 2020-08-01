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Волков узнал имя следующего соперника в UFC 

Lenta.ru и ещё 2 10 часов назад
Волков узнал имя следующего соперника в UFC
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков узнал имя следующего соперника в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ESPN.
Планируется, что 31-летний российский тяжеловес проведет поединок против американца Уолта Харриса. Бой пройдет в рамках турнира UFC 254 24 октября.
20 июня Волков уступил судейским решением в поединке против другого американца — Кертиса Блэйдса. В последний раз он одерживал победу в ноябре 2019-го. На турнире в Москве Волков оказался сильнее Грега Харди.
Харрис также проиграл свой последний поединок в рамках UFC. Американец уступил голландцу Алистару Овериму. Это был первый бой для американца с тех пор, как погибла его падчерица Аня Бланчард. Харрис уже дважды бился с представителями России. На его счету победа над Алексеем Олейником. Бой с Шамилем Абдурахимовым он проиграл.
На счету Волкова 31 победа при восьми поражениях. Россиянин — бывший чемпион Bellator.
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MMA , Кертис Блэйдс , Александр Волков , Алистар Оверим , Уолт Харрис , Алексей Олейник
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