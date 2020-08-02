Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам в рамках подготовки к новому поединку против американца Джастина Гэтжи . Об этом он написал в своем Instagram.

31-летний боец признался, что ему предстоит тяжелая подготовка. Он также отметил, что уже в сентябре прибудет в США, где будет готовиться к бою под руководством Хавьера Мендеса в American Kickboxing Academy.

Нурмагомедов подерется с Гэтжи в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Американец — временный чемпион.

В конце июля стало известно, что Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти его отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.