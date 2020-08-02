Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам 

Lenta.ru и ещё 16 8 часов назад
Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам в рамках подготовки к новому поединку против американца Джастина Гэтжи. Об этом он написал в своем Instagram.
31-летний боец признался, что ему предстоит тяжелая подготовка. Он также отметил, что уже в сентябре прибудет в США, где будет готовиться к бою под руководством Хавьера Мендеса в American Kickboxing Academy.
Нурмагомедов подерется с Гэтжи в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Американец — временный чемпион.
В конце июля стало известно, что Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти его отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.
Последние новости
Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы» В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Комментарии
MMA , Хавьер Мендес , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Требование к России: плати или уходи
Требование к России: плати или уходи
Лондонский «Арсенал» пробился в Лигу Европы УЕФА
Лондонский «Арсенал» пробился в Лигу Европы УЕФА
Уход Косторной от Тутберидзе назвали «пощечиной»
Уход Косторной от Тутберидзе назвали «пощечиной»
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение