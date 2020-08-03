Исмаилов обратился к Емельяненко 

Исмаилов выразил уважение нокаутированному сопернику и пожелал тому скорейшего выздоровления.

25 июля Емельяненко прокомментировал поражение нокаутом. Он выразил мнение, что его соперник не хотел биться, а предпочел бороться. Также у тяжеловеса были претензии и к судейству: по словам Емельяненко, рефери должен был активнее вмешиваться и поднимать бойцов в стойку.

Поединок состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов, считавшийся андердогом, доминировал на протяжение всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде, просигнализировав поражение тяжеловеса нокаутом.

Преимущество в весе у Емельяненко перед боем составляло 22 килограмма. Поединок должен был состояться еще весной, однако его проведение было отложено из-за пандемии коронавируса.