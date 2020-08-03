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Исмаилов обратился к Емельяненко 

Lenta.ru и ещё 12 5 часов назад
Исмаилов обратился к Емельяненко
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов обратился к тяжеловесу Александру Емельяненко. Пост доступен в Instagram-аккаунте бойца.
Исмаилов выразил уважение нокаутированному сопернику и пожелал тому скорейшего выздоровления.

«Поражение — не конец. Это только начало!» — подчеркнул он.

25 июля Емельяненко прокомментировал поражение нокаутом. Он выразил мнение, что его соперник не хотел биться, а предпочел бороться. Также у тяжеловеса были претензии и к судейству: по словам Емельяненко, рефери должен был активнее вмешиваться и поднимать бойцов в стойку.
Поединок состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов, считавшийся андердогом, доминировал на протяжение всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде, просигнализировав поражение тяжеловеса нокаутом.
Преимущество в весе у Емельяненко перед боем составляло 22 килограмма. Поединок должен был состояться еще весной, однако его проведение было отложено из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии
MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов
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