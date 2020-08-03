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«Новый Хабиб» вспомнил отъезд из России 

Lenta.ru 8 часов назад
«Новый Хабиб» вспомнил отъезд из России
Фото: @khamzat_chimaev
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вспомнил обстоятельства отъезда из России. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале Чейла Соннена.
Чимаев рассказал, что сперва в Швецию перебрался его брат. «Он устроился здесь на работу и потом перевез в Швецию всю семью. Все оформили гражданство», — отметил боец.
Чимаев, которого после удачного дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) стали называть «Новым Хабибом», рассказал, что начал заниматься вольной борьбой с пяти лет в Чечне. Он также признался, что неоднократно тренировался с дагестанскими бойцами, но не пересекался с Хабибом Нурмагомедовым.
Чимаев провел два успешных поединка в UFC за десять дней. Это рекорд промоушена. В активе уроженца Чечни восемь побед в восьми поединках.
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