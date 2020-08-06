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Нурмагомедов рассказал об отношении Тухугова к спаррингам 

RT на русском и ещё 5 5 часов назад
Нурмагомедов рассказал об отношении Тухугова к спаррингам
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов, поделился фотографией из тренировочного лагеря своего соотечественника Зубайры Тухугова.

«У него спарринги — это война», — написал Нурмагомедов в Instagram, опубликовав фото Тухугова.

Тухугов входит в команду Нурмагомедова и свой следующий поединок проведёт с канадским бойцом Хакими Даводу. Бой состоится 19 сентября на «Бойцовском острове».
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Зубайры Тухугов
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