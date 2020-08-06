Нурмагомедов рассказал об отношении Тухугова к спаррингам 

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«У него спарринги — это война», — написал Нурмагомедов в Instagram, опубликовав фото Тухугова.

Тухугов входит в команду Нурмагомедова и свой следующий поединок проведёт с канадским бойцом Хакими Даводу. Бой состоится 19 сентября на «Бойцовском острове».

Ранее Шлеменко высказался о шансах Олейника на победу в бою с Льюисом.