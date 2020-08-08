Обидчик Емельяненко потерпел третье поражение подряд

Победитель Фёдора Емельяненко, американский боец ММА Мэтт Митрион проиграл техническим нокаутом в первом раунде своему соотечественнику Тимоти Джонсону на турнире Bellator 243 в Анкасвилле.
В своих предыдущих боях Митрион уступил Райану Бадеру и россиянину Сергею Харитонову.
В другом поединке шоу уроженец Москвы Георгий Караханян, представляющий США, уступил раздельным решением Майлсу Джури.
Ранее сообщалось, что Майкл Чендлер оказался сильнее Бена Хендерсона в схватке бывших чемпионов Bellator и UFC.