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Обидчик Фёдора Емельяненко потерпел третье поражение подряд 

RT на русском и ещё 7 3 часа назад
Обидчик Емельяненко потерпел третье поражение подряд
Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer
Победитель Фёдора Емельяненко, американский боец ММА Мэтт Митрион проиграл техническим нокаутом в первом раунде своему соотечественнику Тимоти Джонсону на турнире Bellator 243 в Анкасвилле.
В своих предыдущих боях Митрион уступил Райану Бадеру и россиянину Сергею Харитонову.
В другом поединке шоу уроженец Москвы Георгий Караханян, представляющий США, уступил раздельным решением Майлсу Джури.
Ранее сообщалось, что Майкл Чендлер оказался сильнее Бена Хендерсона в схватке бывших чемпионов Bellator и UFC.
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MMA , Бокс , Георгий Караханян , Федор Емельяненко , Сергей Харитонов , Бен Хендерсон , Майкл Чендлер , Тимоти Джонсон , Мэтт Митрион
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