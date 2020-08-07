Магомедшарипов ответил Каттару на его вызов 

Российский боец смешанных единоборств Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов отреагировал на предложение Кэлвина Каттара провести реванш.
«Ты отличный человек и отличный боец. Но моя цель — пояс UFC, а не реванш после того, как победил единогласным решением судей. Я дам тебе пять раундов на первой защите титула», — написал Забит в Twitter.
Россиянин должен был драться с Яиром Родригесом 29 августа, однако его соперник снялся с боя из-за травмы.
Ранее Нурмагомедов поддержал Магомедшарипова.