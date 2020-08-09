UFC не смог найти соперника Магомедшарипову

«Приветствую всех! Я хочу сообщить, что моего боя 29 августа не будет. Родригес соскочил, а из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто ниже в рейтинге, — это шаг назад. Я просил или бой за пояс, или поединок с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем. Предложений не последовало, поэтому мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию. Уже второй раз кряду UFC обламывает подготовку на завершающем этапе. Спасибо всем, кто поддерживал нас и ждал этого боя. Мы с командой делали всё от нас зависящее», — написал Магомедшарипов в Instagram.