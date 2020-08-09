Макгрегор сделал предложение подруге в ее день рождения 

Боец ММА Конор Макгрегор , который в июне заявил, что бои в октагоне его «больше не возбуждают» и он завершает карьеру, поздравил гражданскую жену Ди Девлин предложением руки и сердца. На странице в Instagram он разместил фото с девушкой и подписал его восторженным «Какой же День рождения, моя будущая жена!».

Пара вместе с 2008 года, а впервые Конор и Ди встретились во время ночной прогулки в Дублине. Тогда Конор попросил девушку подойти и они разговорились

«Она показалась мне милой девушкой, а я люблю хороших девушек», — сказал Макгрегор в интервью журналу VIP, вспоминая первую встречу с Ди.

Позже Девлин призналась, что Макгрегор сразу ее покорил.

«Наверное, так оно и было! Он очень забавный — он всегда развлекает меня и заставляет смеяться», — объяснила будущая супруга бойца и мать их двоих детей –двухлетнего сына Конора-младшего и годовалой дочери Крои.

Почти 2,5 миллиона лайков собрал пост спортсмена и более 18 тыс. комментариев с поздравлениями и восторгами. В их числе и удивленное «Фантастика! Поздравляю!» от тренера Конора — Джона Каваны

Ранее Макгрегор попытался напомнить о себе комментарием к посту о грядущем бое Нурмагомедова и Гейджи.