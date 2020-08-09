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«Расстроен»: Олейник высказался о своем поражении 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Олейник прокомментировал нокаут от Льюиса
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проиграл американцу Деррику Льюису. После боя спортсмен рассказал в соцсетях, что, на его взгляд, привело к неудаче. Олейник опубликовал видео с анализом поединка в Instagram.

«Бой прошел как прошел, вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не все сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли», — сказал спортсмен.

Поединок чемпионата (UFC) проходил в Лас-Вегасе. Российский боец был нокаутирован соперником во втором раунде.
Напомним, 42-летний Олейник — уроженец Харькова. В 2014-м он получил гражданство России, а с 2015 года чиновники незалежной запретили ему въезд на Украину. Киевские политики также запретили транслировать выступления борца.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Олейник прокомментировал запрет украинских чиновников на трансляцию его поединков.
Видео дня. Старт чемпионата: Химки проиграли ЦСКА
MMA , Алексей Олейник
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