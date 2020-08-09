Олейник прокомментировал нокаут от Льюиса

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проиграл американцу Деррику Льюису. После боя спортсмен рассказал в соцсетях, что, на его взгляд, привело к неудаче. Олейник опубликовал видео с анализом поединка в Instagram.
«Бой прошел как прошел, вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не все сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли», — сказал спортсмен.
Поединок чемпионата (UFC) проходил в Лас-Вегасе. Российский боец был нокаутирован соперником во втором раунде.
Напомним, 42-летний Олейник — уроженец Харькова. В 2014-м он получил гражданство России, а с 2015 года чиновники незалежной запретили ему въезд на Украину. Киевские политики также запретили транслировать выступления борца.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Олейник прокомментировал запрет украинских чиновников на трансляцию его поединков.