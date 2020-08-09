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Американский боец UFC прокомментировал победу над Олейником 

Lenta.ru 1 час назад
Льюис прокомментировал победу над Олейником
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис в Instagram Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Russia прокомментировал победу над россиянином Алексеем Олейником на турнире в Лас-Вегасе.

«В первом раунде он хорошо поймал меня, я вообще не мог дышать. Был рад, что первый раунд закончился», — заявил Льюис. Он добавил, что рад своей победе, но планирует взять перерыв в поединках, так как хочет сбросить вес.

Ранее 9 августа Льюис одержал победу над Олейником. Он обрушил соперника мощным ударом и досрочно завершил бой в начале второго раунда.
Льюис записал на свой счет 15-ю победу в рамках UFC. Всего в его активе теперь 24 победы при семи поражениях, один его бой был признан несостоявшимся.
Для 43-летнего Олейника поражение от Льюиса стало 14-м в карьере, на его счету также 59 побед, и еще один бой с его участием завершился вничью.
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