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Рестлер-«людоед» заразился коронавирусом и умер 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Рестлер-«людоед» заразился коронавирусом и умер
Фото: Wikipedia
Звезда рестлинга Джеймс Харрис, известный как Камала, умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соавтора биографии рестлера Кенни Косанова.
Харрису было 70 лет. В последние годы он тяжело болел. Несколько лет назад бывший спортсмен перенес операцию по ампутации обеих ног из-за сахарного диабета.
При этом в официальном заявлении World Wrestling Entertainment (WWE), где Харрис выступал в 2001-м и с 2004 по 2006 год, причина смерти не называется. О том, что ею стала коронавирусная инфекция, первым сообщил Косанова.
Харрис начал карьеру рестлера в 1978 году. Американец выходил на ринг в образе людоеда — грозного угандийца Камалы с соответствующей раскраской и в набедренной повязке. Он был также известен высоким ростом и большим весом — 201 сантиметр и 172 килограмма.
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