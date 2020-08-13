Волков поддержал задержанного в Белоруссии бойца

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поддержал белорусского спортсмена Алексея Кудина, который был задержан во время протестов в Белоруссии.
"Хочу поддержать Кудина, который неоднократно поднимал флаг своей страны на международной арене! Я, Александр Волков, боец UFC, прошу не привлекать к ответственности Кудина!" — написал Волков в Instagram.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами. Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Для подавления протестов были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали футболиста борисовского БАТЭ Антона Сароку.