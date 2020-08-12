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UFC избавился от бойца после его отказа продолжать поединок 

Lenta.ru 2 часа назад
UFC избавился от бойца за отказ продолжать поединок
Фото: видео MMAFighting.com
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с Максом Роскопфом после неудачного дебюта американца в рамках промоушена. Об этом сообщил Ариэль Хельвани в своем Twitter.
Роскопф дебютировал в UFC в июне. Боец принял предложение подраться менее, чем за неделю до поединка. Однако выступление новичка оказалось провальным.
Роскопф отказался продолжать поединок андеркарда турнира, который возглавил бой Александра Волкова и Кертиса Блэйдса. Американец девять раз попросил тренера остановить схватку. В итоге в дело вмешался инспектор турнира и прекратил бой. Видео с переговорами Роскопфа и тренера попали в сеть и вызвали массу споров. Глава UFC Дэйна Уайт не стал критиковать новичка за неудачу.

«Скажу вам так. Это жесткий спорт и у тебя должно быть право остановиться. Понимаю, кому-то это не нравится. Но те, кто осуждают тебя за такие поступки — они-то не дрались. То, что делают наши бойцы, — это другой уровень», — заявил он.

В активе Роскопфа пять побед в смешанных единоборствах при единственном поражении.
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MMA , Кертис Блэйдс , Александр Волков
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