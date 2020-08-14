Петр Ян рассказал о планах завершить карьеру 

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян поделился подробностями о том, сколько еще планирует выступать на профессиональном уровне.
"Я бы хотел биться в UFC до 30 лет. Это не так мало, все-таки я уже достаточно давно в спорте. Поверьте, он сильно изматывает. Это очень серьезная работа для организма. Бывают такие периоды, когда ты целые сутки, все 24 часа, задействован в тренировочном процессе", — цитируют его "Известия".
В феврале российскому бойцу исполнилось 27 лет. 12 июля 2020 года он нокаутировал бразильского бойца Жозе Альдо UFC 251 и впервые в своей карьере стал чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 15 побед в 16 поединках.