Петр Ян рассказал о планах завершить карьеру 

"Я бы хотел биться в UFC до 30 лет. Это не так мало, все-таки я уже достаточно давно в спорте. Поверьте, он сильно изматывает. Это очень серьезная работа для организма. Бывают такие периоды, когда ты целые сутки, все 24 часа, задействован в тренировочном процессе", — цитируют его "Известия".