Хамзата Чимаева не пустили в США на турнир UFC 

Живущий в Швеции чеченский боец Хамзат Чимаев, запомнившийся двумя досрочными победами на «Бойцовском острове», не сможет выступить на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе из-за принятых в США ограничений на вылет из Швеции.

Мы работаем над этим. Я хочу, чтобы он прибыл в Америку и подрался. Посмотрим, что получится. Он хочет драться, и люди хотят, чтобы он дрался, но нам нужно проделать много работы, чтобы доставить его в страну. Доставлять людей в страну сейчас непросто, — приводит слова президента UFC Дэйны Уайта MMAJunkie.com.

Как писал NEWS.ru, американский боец Джастин Гейтжи рассказал о финансовых ожиданиях от поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в лёгком весе.