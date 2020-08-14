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Хамзата Чимаева не пустили в США на турнир UFC 

News.ru 2 часа назад
Хамзата Чимаева не пустили в США на турнир UFC
Фото: khamzat_chimaev/instagram.com
Живущий в Швеции чеченский боец Хамзат Чимаев, запомнившийся двумя досрочными победами на «Бойцовском острове», не сможет выступить на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе из-за принятых в США ограничений на вылет из Швеции.

Мы работаем над этим. Я хочу, чтобы он прибыл в Америку и подрался. Посмотрим, что получится. Он хочет драться, и люди хотят, чтобы он дрался, но нам нужно проделать много работы, чтобы доставить его в страну. Доставлять людей в страну сейчас непросто, — приводит слова президента UFC Дэйны Уайта MMAJunkie.com.

Как писал NEWS.ru, американский боец Джастин Гейтжи рассказал о финансовых ожиданиях от поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в лёгком весе.
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