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Лучший боец UFC объявил об уходе из промоушена

Lenta.ruиещё 34
30 минут назад
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Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов организации, объявил об уходе из промоушена. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
Лучший боец UFC объявил об уходе из промоушена
Фото: InstagramInstagram
Джонс заявил, что поговорил с руководством UFC по телефону.
«Пояс в полутяжелом весе официально вакантен», — уточнил спортсмен.
Он назвал карьеру в UFC «потрясающим путешествием», а также поблагодарил фанатов и соперников.
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MMA,Джон Джонс,
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