Фергюсон намекнул на бой с Нурмагомедовым 

Американский боец Тони Фергюсон намекнул на поединок с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Продолжение следует», — написал Фергюсон в своём Instagram.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз. Последняя попытка его провести предпринималась в нынешнем году. Бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249, однако из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса был отменён.

Ранее спарринг-партнёр Макгрегора высказал мнение, что ирландский боец заслужил реванш с Нурмагомедовым.