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Фергюсон надеется на бой с Хабибом 

Спорт день за днем и ещё 6 5 часов назад
Фергюсон надеется на бой с Хабибом
Фото: UFC.com
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон выразил надежду на проведение боя с Хабибом Нурмагомедовым. Американец опубликовал в инстаграме фото октагона в пустом зрительном зале, где на табло изображена афиша его боя с Хабибом.

«Продолжение следует», — подписал американец свой пост.

Бой Фергюсона с Нурмагомедовым откладывался несколько раз. Последнюю попытку встретиться с российским бойцом американец упустил 9 мая в рамках турнира UFC 249. В этот день он проиграл своему соотечественнику Джастину в бою за титул временного чемпиона в легком весе.
Ранее Фергюсон был менее сдержан в отношении Нурмагомедова. До встречи с Гэтжи он называл свой пояс временного чемпиона UFC в легком весе настоящим и призывал Хабиба с Конором Макгрегором завершить карьеры.
Встреча Хабиба и Фергюсона возможна в 2021 году. Российский чемпион заявил о готовности проведения боя в случае победы Фергюсона над Дастином Порье.
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Комментарии
MMA , Тони Фергюсон , Конор Макгрегор
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