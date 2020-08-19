Фергюсон надеется на бой с Хабибом 

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон выразил надежду на проведение боя с Хабибом Нурмагомедовым. Американец опубликовал в инстаграме фото октагона в пустом зрительном зале, где на табло изображена афиша его боя с Хабибом.

Бой Фергюсона с Нурмагомедовым откладывался несколько раз. Последнюю попытку встретиться с российским бойцом американец упустил 9 мая в рамках турнира UFC 249. В этот день он проиграл своему соотечественнику Джастину в бою за титул временного чемпиона в легком весе.

Ранее Фергюсон был менее сдержан в отношении Нурмагомедова. До встречи с Гэтжи он называл свой пояс временного чемпиона UFC в легком весе настоящим и призывал Хабиба с Конором Макгрегором завершить карьеры.

Встреча Хабиба и Фергюсона возможна в 2021 году. Российский чемпион заявил о готовности проведения боя в случае победы Фергюсона над Дастином Порье.