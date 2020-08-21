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Макгрегор намекнул на возобновление карьеры 

RT на русском и ещё 7 6 часов назад
Макгрегор намекнул на возобновление карьеры
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор намекнул на возможность возобновление карьеры.

«За кулисами в ожидании выхода на один из самых больших боёв в моей жизни! Макгрегор / Диаз II. Вау! Может, есть ещё…» — написал в Instagram Макгрегор, прикрепив фото из раздевалки перед поединком четырёхлетней давности.

32-летний ирландец объявил о завершении карьеры в июне 2020 года. Свой последний поединок Макгрегор провёл 19 января на турнире UFC 251, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне.
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