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Ученик Емельяненко пожаловался на россиян 

Lenta.ru 7 часов назад
Ученик Емельяненко пожаловался на россиян
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков в интервью YouTube-каналу «Руки Выше» пожаловался на российских фанатов.
Немков рассказал, что многие россияне пишут, что он проиграет в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе против действующего обладателя пояса американца Райана Бэйдера.

«Ладно бы американец писал. А когда у меня на странице это пишут русские ребята, то я не знаю даже. Зачем?» — задался вопросом он.

Спортсмен посчитал, что российские фанаты выражают зависть, оставляя негативные комментарии.

«Человек чего-то добился, а другой сидит за компьютером, работает непонятно где, жизнь не удается, целей либо нет, либо не достигает», — добавил он.

Поединок между Немковым и Бэйдером возглавит турнир Bellator 244 22 августа. Россиянин заявил, что рассчитывает войти в историю, отобрав пояс у соперника.
Немков является учеником российского тяжеловеса Федора Емельяненко и тренируется под его началом в Fedorteam. На счету бойца 11 побед и два поражения.
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Комментарии
MMA , Вадим Немков , Федор Емельяненко , Райан Бэйдер
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