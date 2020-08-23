Эдгар с победы начал карьеру в легчайшем весе 

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Фрэнки Эдгар (24-8-1) победил раздельным решением судей Педро Муньоса (18-5) в главном бою очередного турнира UFC в Лас-Вегасе.

Хотя за Муньосом осталась концовка боя, а проводивший свой первый бой в легчайшем весе Эдгар был лучше лишь во втором и, возможно, в третьем раунде, двое из трёх судей неожиданно отдали победу ветерану со счётом 48:47, а третий боковой рефери предпочёл Муньоса со счётом 49:46.

В соглавном бою вечера американский полутяж Майк Родригес нокаутировал в первом раунде поляка Марчина Прачнио.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец наилегчайшего веса Тимур Валиев проиграл нокаутом во втором раунде американцу Тревину Джонсу.