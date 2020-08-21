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Магомедшарипов захотел подраться по правилам бокса 

Lenta.ru 1 час назад
Магомедшарипов захотел подраться по правилам бокса
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов признался, что готов подраться по правилам бокса. Об этом он написал в своем Instagram.
29-летний боец отметил, что набрал неплохую форму.

«Можно выскочить по боксу», — написал Магомедшарипов, выложив фотографию с тренировки.

Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поединок с участием россиянина, намеченный на 29 августа, сорвался из-за травмы его соперника Яира Родригеса. Промоушен не успел подобрать соперника на замену, что вызвало недовольство российского бойца. Магомедшарипов обратился к UFC с призывом в будущем предоставить ему титульный бой. Кроме того, россиянин бросил вызов действующему чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски. Последний не захотел драться с российским бойцом в августе.
Магомедшарипов ни разу не уступал в рамках UFC. На его счету шесть побед в шести поединках в промоушене.
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Комментарии
MMA , Забит Магомедшарипов , Александр Волкановски , Яир Родригес
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