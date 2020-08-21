Магомедшарипов захотел подраться по правилам бокса 

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов признался, что готов подраться по правилам бокса. Об этом он написал в своем Instagram.

29-летний боец отметил, что набрал неплохую форму.

«Можно выскочить по боксу», — написал Магомедшарипов, выложив фотографию с тренировки. View this post on Instagram A post shared by Zabit (@zabit_magomedsharipov) on Aug 21, 2020 at 11:05am PDT

Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поединок с участием россиянина, намеченный на 29 августа, сорвался из-за травмы его соперника Яира Родригеса . Промоушен не успел подобрать соперника на замену, что вызвало недовольство российского бойца. Магомедшарипов обратился к UFC с призывом в будущем предоставить ему титульный бой. Кроме того, россиянин бросил вызов действующему чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски . Последний не захотел драться с российским бойцом в августе.

Магомедшарипов ни разу не уступал в рамках UFC. На его счету шесть побед в шести поединках в промоушене.