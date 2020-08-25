Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Хабиб и Тони всё-таки проведут свой «проклятый» бой? Рассказываем, как это возможно 

Чемпионат.com и ещё 3 22 минуты назад
Хабиб и Тони всё-таки проведут свой «проклятый» бой?
Фото: Getty Images
Орёл может завершить карьеру долгожданным поединком с Фергюсоном.

«Я никогда не возьмусь больше организовывать бой Хабиба и Тони», — заявил президент UFC Дана Уайт после четвёртой отмены поединка.

Слова своего Дана не сдержал и совершил пятую попытку, назначив противостояние на апрельский турнир UFC 249. Ну ещё бы, это ведь самый лакомый и самый ожидаемый бой за всю историю существования промоушена. Но и тут его ждало разочарование. Дважды проблемы со здоровьем были у Хабиба, дважды — у Тони. А здесь и вовсе в дело вмешалась сама природа в лице пандемии, которая заперла Орла на родине.
Казалось бы, после тяжёлого поражения от Гэтжи, которое потерпел Эль Кукуй, вопрос можно было закрыть, но ведь и здесь Тони умудрился заставить говорить о себе больше, чем о триумфаторе майского поединка. В свойственной себе манере Фергюсон выпендрился и дважды за две недели сделал вес. Понятно, что в бою против Хайлайта он был в не самых лучших физических кондициях. Но при этом проявил такую волю, что апплодировали ему не меньше, чем победителю.
И вот здесь, пожалуй, можно было бы поставить крест на надеждах увидеть схватку Тони и Хабиба. Ведь действующий чемпион лёгкого дивизиона отмерил себе 30 боёв на профессиональной арене. Осталось 2, из один уже совершенно точно состоится в октябре в Абу-Даби, где соперником россиянина станет Гэтжи. И какое-то время муссировались слухи о том, что завершит карьеру Нурмагомедов боем с ещё одной легендой ММА — Жоржем Сен-Пьером.
И с точки зрения наследия Орла, а также эпичности противостояния, это было бы со всех сторон красивым решением. Но имело бы куда меньше спортивного интереса. Хотя наставник действующего чемпиона Хавьер Мендес уверяет, что Хабиб заинтересован в этом поединке, поскольку в нём определится лучший боец за всю историю ММА. «Да, я так думаю, и Хабиб тоже так думает. Тот, кто победит Сен-Пьера, станет величайшим бойцом всех времён», — цитирует специалиста MMAJunkie. И вот на днях появилась информация, которая даёт фанатам единоборств надежду на то, что бой Хабиба с Тони всё-таки состоится. Сначала о своём желании подраться с Орлом намекнул через социальные сети сам Эль Кукуй.
Спустя несколько дней уже сам Дана Уайт, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «У нас есть бой для Тони Фергюсона». На вопрос о том, будет ли его соперником Дастин Порье, президент UFC с улыбкой ответил: «Вероятно». Окончательно туман рассеялся, когда выступил сам Дастин, который написал твит с вопросом: «Через 2 месяца?»
Случилось это 24 августа, а 24 октября 2020 года, как известно, состоится UFC 254 с титульным боем Хабиба и Гэтжи. Очередное гениальное решение Даны Уайта, который уже сейчас заставляет фанатов и специалистов говорить не только об этом событии, но и весне 2021 года. И здесь череда осторожных высказываний участников процесса выстроилась в стройную модель действий.
На исторической (по степени откровенности и продолжительности) пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова, которая состоялась в Москве 14 августа, Орёл рассказал о своих планах. «В глубине души верю, что бой с Фергюсоном состоится. У Тони большие шансы. Если я выиграю у Джастина, я бы хотел видеть его в списке моих соперников. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы с Фергюсоном подрались… Я настраиваюсь на него как на самый сложный бой. Я бы хотел, чтобы он вернулся», — заявил чемпион.
И вот теперь выстраивается довольно стройная картина мира. 24 октября состоится турнир, который по уровню интереса обещает стать самым крутым в 2020 году. В главном событии встретятся Нурмагомедов и Гэтжи, в соглавном, судя по всему, будут сражаться Фергюсон и Порье. Кроме того, в этом турнире примут участие Умар и Абубакар Нурмагомедовы, а также Ислам Махачев. А если верить популярному изданию Sherdog, то увидим мы там и нашего тяжеловеса Александра Волкова. Слухи об этом активно муссируются.
Но вернёмся к сути вопроса. Каким образом Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов в итоге смогут оказаться в одном октагоне в марте-апреле 2021 года? Всё предельно просто. Орёл защищает свой титуал, а Эль Кукуй побеждает Порье. Тогда это будет абсолютно легитимный титульный бой, в котором Орёл сумеет окончательно утвердиться в статусе легендарного и безоговорочно лучшего бойца за всю историю UFC. И спорить будет абсолютно не о чем.
В том случае, если Гэтжи совершит апсет, вопроса о поединке с Фергюсоном даже не возникнет. Хабиб достаточно много сделал для лиги, чтобы получить право на реванш. Уходить на покой не в статусе чемпиона — не для Орла. Но представить такое развитие событий крайне сложно. А потому…
Будем отталкиваться от слов Хабиба. Орёл не привык разбрасываться ими просто так. «После Гэтжи я подрался бы с любым, кто победит Порье, будь то Макгрегор или Фергюсон. Конор или Тони, победите Дастина, и я с вами подерусь», — завил Нурмагомедов.
Фанаты со всего мира думают не о битве Хабиба с канадским легендарным ветераном, им гораздо важнее горячее эмоциональное противостояние с Фергюсоном. К тому же, Жорж давно уже переключился на гражданские дела и нужен тому же Уайту больше, как медийное лицо, а не как действующий боец. Да и сам Дана свой выбор сделал, организовав бой Дастина и Тони.
Теперь всё будет зависеть от Фергюсона. Поражение поставит крест на нашем желании с шестой попытки увидеть-таки этот «Проклятый бой». Насколько это проклятье сильно, узнаем совсем скоро. Поделитесь в комментариях своим мнением о том, с кем, на ваш взгляд, Хабиб должен провести последний бой в своей карьере.
Видео дня. "Барселона" назвала цену за Лионеля Месси
Чемпионат.com: последние новости
Вердум: Фёдор Емельяненко всегда будет моим сынком Вердум: Фёдор Емельяненко всегда будет моим сынком Дана Уайт намекнул, что Фергюсон проведёт бой с Порье Дана Уайт намекнул, что Фергюсон проведёт бой с Порье Конор Макгрегор намекнул на возможное возобновление карьеры Конор Макгрегор намекнул на возможное возобновление карьеры
Комментарии
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Абубакар Нурмагомедов , Дана Уайт , Александр Волков , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов , Ислам Махачев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Барселона» объявила цену Месси
«Барселона» объявила цену Месси
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина
Новости партнеров
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Ягудин вышел на лед и сделал тройной тулуп
00:29
Ягудин вышел на лед и сделал тройной тулуп
Фигурное катание
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение