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Умер тренер Фёдора Емельяненко

Чемпионат.comиещё 50
19 часов назад
Комментарии17
Российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена Bellator Фёдор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера Владимира Воронова. Воронов скончался в возрасте 55 лет.
Умер Владимир Воронов
Фото: Владимир Воронов (справа)/РИА НовостиВладимир Воронов (справа)/РИА Новости
«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни.
Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.
Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — написал Фёдор Емельяненко в своём «инстаграме».
Комментарии17
MMA,Владимир Воронов,Федор Емельяненко,
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