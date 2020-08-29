Петросян нокаутировал Алискерова

В Ростове-на-Дону прошёл фестиваль смешанных единоборств, организованный в сопромоушене компаний ProFC и Fight Nights. В главном бою вечера армянский боец Армен Петросян нокаутировал во тором раунде россиянина Артура Алискерова и стал чемпионом FIGHT NIGHTS в полутяжёлом весе.

Алискеров в первом раунде переводил бой в партер, а при попытке соперника подняться попытался поймать его на гильотину. Петросян опасно отстреливался с дистанции ногами, но не мог всё время держать бой в стойке. В концовке второго раунда Петросян потряс соперника комбинацией, а затем нокаутировал правым боковым и стал чемпионом FIGHT NIGHTS.

В соглавном бою вечера россиянин Борис Мирошниченко не сумел взять реванш у Рената Лятифова. Средневес из Донецка взял верх удушением из-за спины в третьем раунде и теперь оспорит титул чемпиона ProFC с Максимом Швецом.