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Петросян нокаутировал Алискерова и стал чемпионом FIGHT NIGHTS 

News.ru 29 августа 2020
Петросян нокаутировал Алискерова
Фото: Instagram
В Ростове-на-Дону прошёл фестиваль смешанных единоборств, организованный в сопромоушене компаний ProFC и Fight Nights. В главном бою вечера армянский боец Армен Петросян нокаутировал во тором раунде россиянина Артура Алискерова и стал чемпионом FIGHT NIGHTS в полутяжёлом весе.
Алискеров в первом раунде переводил бой в партер, а при попытке соперника подняться попытался поймать его на гильотину. Петросян опасно отстреливался с дистанции ногами, но не мог всё время держать бой в стойке. В концовке второго раунда Петросян потряс соперника комбинацией, а затем нокаутировал правым боковым и стал чемпионом FIGHT NIGHTS.
В соглавном бою вечера россиянин Борис Мирошниченко не сумел взять реванш у Рената Лятифова. Средневес из Донецка взял верх удушением из-за спины в третьем раунде и теперь оспорит титул чемпиона ProFC с Максимом Швецом.
Как писал NEWS.ru, бразильянка Алисия Родригес победилапо очкам Стэмп Фэйртекст из Таиланда и завоевала титул чемпионки One по муайтай в минимальном весе.
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Комментарии
MMA , Борис Мирошниченко , Алисия Родригес , Армен Петросян
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