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Раскрыты подробности смерти Владимира Воронова 

Майк Габриелян 17 часов назад
Раскрыты подробности смерти Воронова
Фото: @fedoremelianenkoofficial
Стали известны подробности смерти российского тренера Владимира Воронова — наставника бойца MMA Федора Емельяненко.
В возрасте 55 лет Воронов скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У него были проблемы с сердцем. Тренер провел в реанимации несколько дней, передаёт ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
Сегодня Емельяненко в инстаграме объявил о смерти тренера.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником, всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни», — написал спортсмен.

Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо. Он тренировал Федора Емельяненко с 1986 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Александр Емельяненко «заказал себе герб».
MMA , Александр Емельяненко , Федор Емельяненко , Владимир Воронов , ИТАР-ТАСС
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