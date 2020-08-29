Раскрыты подробности смерти Воронова

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В возрасте 55 лет Воронов скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У него были проблемы с сердцем. Тренер провел в реанимации несколько дней, передаёт ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Сегодня Емельяненко в инстаграме объявил о смерти тренера.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником, всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни», — написал спортсмен.

Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо. Он тренировал Федора Емельяненко с 1986 года.