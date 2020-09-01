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Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи 

Lenta.ru и ещё 16 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов показал видео тренировки в преддверии боя с американцем Джастином Гэтжи. Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.
На ролике видно, как спортсмен совершает пробежку на улице. «Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией», — написал Нурмагомедов под публикацией.
24 августа был назван заработок Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин вошел в тройку самых высокооплачиваемых бойцов промоушена.
Бой Нурмагомедова и Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в рамках турнира UFC 254. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в легком весе. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Гэтжи является временным чемпионом организации. На его счету 24 боя, из которых он выиграл 22, а два проиграл.
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Комментарии
MMA , Видео , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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