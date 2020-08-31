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Кормье закрыл вопрос о своем будущем в MMA 

Lenta.ru и ещё 4 14 часов назад
Кормье закрыл вопрос о своем будущем в MMA
Фото: Reuters
Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье не планирует возвращаться к выступлениям. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани.
41-летний тяжеловес закрыл вопрос о своем будущем в спорте.

«Завязал ли я с боями? Да. Больше драться я не планирую. Меня интересовали только поединки за титул, но теперь… Я проиграл уже дважды», — отметил Кормье.

16 августа Кормье уступил американцу Стипе Миочичу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он не сумел вернуть пояс чемпиона организации в тяжелом весе. Предыдущий бой между спортсменами также завершился победой Миочича.
Кормье выигрывал чемпионские пояса UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях. Он также бывший чемпион Strikeforce в тяжелом весе.
До MMA Кормье успешно выступал в вольной борьбе. Американец становился серебряным призером Кубка мира и занимал третье место на чемпионате мира.
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MMA , Стипе Миочич , Даниэль Кормье , Ариэль Хельвани
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