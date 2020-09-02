Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал громкое заявление.

Он признался, что готов организовать поединок экс-чемпионов промоушена Джона Джонса и Брока Леснара.

"Если оба бойца захотят боя — уверен, фанаты тоже захотят его увидеть. Это был бы хороший поединок для дебюта Джонса в тяжелом весе. Да, если бойцы захотят поединка, я его устрою", — приводит слова Уайта ESPN.

Незадолго до этого Леснар освободился от контрактных обязательств перед рестлинг-организацией WWE.

Ранее Джон Джонс захотел биться с чемпионом UFC Миочичем.