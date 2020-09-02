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В UFC готовы устроить супербой Джонс — Леснар 

Газета.Ru и ещё 23 11 часов назад
В UFC готовы устроить супербой Джонс — Леснар
Фото: Газета.Ru
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал громкое заявление.
Он признался, что готов организовать поединок экс-чемпионов промоушена Джона Джонса и Брока Леснара.
"Если оба бойца захотят боя — уверен, фанаты тоже захотят его увидеть. Это был бы хороший поединок для дебюта Джонса в тяжелом весе. Да, если бойцы захотят поединка, я его устрою", — приводит слова Уайта ESPN.
Незадолго до этого Леснар освободился от контрактных обязательств перед рестлинг-организацией WWE.
Ранее Джон Джонс захотел биться с чемпионом UFC Миочичем.
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MMA , Джон Джонс , Дана Уайт
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