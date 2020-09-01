UFC подтвердил, что Махачев сразится с Дос Аньосом 

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В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) подтвердили, что российский боец смешанного стиля Ислам Махачёв проведёт поединок с бывшим чемпионом организации в лёгком весе бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 254.

Об этом сообщает пресс-служба UFC.

На счету Махачева 18 побед и одно поражение в MMA. Дос Аньос выиграл 29 боёв в карьере и проиграл 13.

Турнир UFC 254 состоится 24 октября, а главным его событием станет титульный поединок между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Гэтжи.