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UFC подтвердил, что Махачев сразится с Дос Аньосом 

RT на русском 13 часов назад
UFC подтвердил, что Махачев сразится с Дос Аньосом
Фото: АГН «Москва»
В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) подтвердили, что российский боец смешанного стиля Ислам Махачёв проведёт поединок с бывшим чемпионом организации в лёгком весе бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 254.
Об этом сообщает пресс-служба UFC.
На счету Махачева 18 побед и одно поражение в MMA. Дос Аньос выиграл 29 боёв в карьере и проиграл 13.
Турнир UFC 254 состоится 24 октября, а главным его событием станет титульный поединок между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Гэтжи.
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MMA , Джастин Гэтжи , Ислам Махачев
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