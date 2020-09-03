Лучший боец UFC обратился к Нурмагомедову 

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31-летний российский боец посвятил пост своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который умер 3 июля.

«Продолжай делать так, чтобы он тобой гордился», — написал Джонс.

Оба спортсмена — в числе лучших в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Джонс занимает первое место в рейтинге организации без учета весовых категорий. Нурмагомедов расположился на второй строчке.