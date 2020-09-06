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Бойца MMA лишили победы вопреки решению судей 

Lenta.ru и ещё 34 6 часов назад
Бойца MMA лишили победы вопреки решению судей
Фото: Кадр из видео
Основатель ACA Майрбек Хасиев заявил, что аннулирует результаты поединка между Эдуардом Вартаняном и Мухаммедом Коковым. Пост доступен в Instagram-аккаунте организации.
Успех бойца в клетке зал встретил гулом. Хасиев отреагировал на поведение трибун и сделал заявление. Функционер раскритиковал работу судей и пообещал признать поединок несостоявшимся вопреки вердикту и тем самым лишить победы Вартаняна.
Для Вартаняна этот поединок был последним в рамках контракта с организацией. Две предыдущие схватки в ACA он также завершил победой единогласным решением судей.
Турнир ACA 110 прошел в Москве 5 сентября. В главном поединке вечера Мурад Абдулаев победил Али Багова судейским решением.
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MMA , Али Багов , Майрбек Хасиев , Эдуард Вартанян
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