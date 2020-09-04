Раскрыт годовой заработок Макгрегора 

Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор занял 53 строчку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes.
Доход Макгрегора за год с июля 2019 по июль 2020 года, по данным Forbes, составил 48 млн долларов. 30 млн долларов из этой суммы ирландец заработал за победу над Дональдом Серроне в январе 2020 года.
Еще 5 млн дохода боец получил за рекламные контракты, остальную часть заработка ему принесла продажа виски собственного производства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России. На первом месте осталась многолетний лидер рейтинга Елена Батурина, на втором — вошедшая в список в 2019 году владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. Третья строчка досталась дочери акционера «Лукойла» Леонида Федуна Екатерина Федун, получившая 2% акций нефтяной компании.