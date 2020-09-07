Нурмагомедов назвал условие для боя с Сен-Пьером 

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что будет готов драться с бывшим чемпионом Жоржем Сен-Пьером только в легкой весовой категории.

При этом канадец неоднократно говорил, что не сможет быть в лучшей форме, если в 39 лет сгонит вес до дивизиона Хабиба.

"Как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Мне не важно, сколько он весит и какой у него возраст. Поединок имеет значение только в этом весе. Если бой за пояс, то мы должны драться в легком весе, потому что в 77 кг у него пояса нет, там он — бывший чемпион. Если у нас схватка пройдет за звание чемпиона мира, то в легком весе, так как я там действующий чемпион", — цитирует Нурмагомедова газета "Известия".

Ранее Хабиб отреагировал на слова Сен-Пьера о невозможности боя в легком весе.