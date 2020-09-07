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Нурмагомедов назвал условие для боя с Сен-Пьером 

Газета.Ru и ещё 41 2 часа назад
Нурмагомедов назвал условие для боя с Сен-Пьером
Фото: РИА Новости
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что будет готов драться с бывшим чемпионом Жоржем Сен-Пьером только в легкой весовой категории.
При этом канадец неоднократно говорил, что не сможет быть в лучшей форме, если в 39 лет сгонит вес до дивизиона Хабиба.

"Как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Мне не важно, сколько он весит и какой у него возраст. Поединок имеет значение только в этом весе. Если бой за пояс, то мы должны драться в легком весе, потому что в 77 кг у него пояса нет, там он — бывший чемпион. Если у нас схватка пройдет за звание чемпиона мира, то в легком весе, так как я там действующий чемпион", — цитирует Нурмагомедова газета "Известия".

Ранее Хабиб отреагировал на слова Сен-Пьера о невозможности боя в легком весе.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , газета "Известия"
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