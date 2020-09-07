Хабиб назвал условие боя с Фергюсоном

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал условие боя с американцем Тони Фергюсоном. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

По словам Нурмагомедова, у него нет интереса к этому поединку, но допустил, что его мнение может поменяться.

«Если Фергюсон вернется и победит топового бойца, интерес к нашему бою будет сохраняться», — заметил россиянин.

19 августа сообщалось, что Фергюсон сохранил надежду на бой с Нурмагомедовым. Он опубликовал фото арены с фамилиями спортсменов на экране и оставил надпись «Продолжение следует».

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза. В последний раз он был намечен на апрель 2020-го, но Нурмагомедов снялся с турнира на фоне пандемии коронавируса. Новым соперником Фергюсона стал его соотечественник Джастин Гэтжи . В поединке он завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и добился права встретиться с россиянином.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В его активе 28 побед в 28 поединках. Фергюсон — бывший временный чемпион организации в той же весовой категории.