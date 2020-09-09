Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
11 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
13 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вильярреал
Вильярреал
19:30
Уэска Уэска
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
22:00
Бетис Бетис
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси

Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 

ТАСС и ещё 6 18 часов назад
Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве
Фото: News.ru
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА) памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве. Совместные соревнования проведут промоутерские компании Fight Nights Global и GFC.
В главном поединке вечера за чемпионские титулы обеих организаций встретятся россиянин Владимир Минеев и представитель Казахстана Даурен Ермеков. Также в турнире примут участие двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и брат бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов. Всего пройдут более десяти поединков.
Нурмагомедов и Магомедшарипов, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и чемпион UFC Петр Ян станут почетными гостями турнира. Отмечается, что соревнования, посвященные памяти Абдулманапа Нурмагомедова, станут традиционными и ежегодными. Изначально идею подобного турнира высказывал сам Абдулманап Нурмагомедов. Он предложил проводить поединки между чемпионами Fight Nights Global и GFC.
"Провести такой турнир — идея отца. Он хотел, чтобы были, скажем так, бои «стенка на стенку». Главным будет противостояние чемпионов. Бойцам хочу пожелать выступления без травм, пусть победит сильнейший", — сказал Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира.
Турнир пройдет 9 сентября в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Арена вмещает порядка четырех тысяч зрителей. Однако регламент позволит заполнить ее только на 50%.
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом. Он родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по данному виду спорта.
ТАСС: последние новости
Россиянин Хизриев стал бойцом UFC Россиянин Хизриев стал бойцом UFC Чимаев может провести два боя в UFC менее чем за месяц Чимаев может провести два боя в UFC менее чем за месяц Россиянка Джоджуа проведет бой на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым Россиянка Джоджуа проведет бой на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым
Комментарии
MMA , Забит Магомедшарипов , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Минеев , Ирина Винер , Зубайра Тухугов , Ислам Махачев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная»
«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная»
Скандальное видео Бадиной взорвало Сеть
Скандальное видео Бадиной взорвало Сеть
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Кокорин дал совет Ефремову по жизни в колонии
Кокорин дал совет Ефремову по жизни в колонии
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение