Минеев нокаутировал Ермекова на турнире памяти отца Хабиба. Видео 

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Российский боец MMA Владимир Минеев одержал победу в поединке с представителем Казахстана Дауреном Ермековым. Бой возглавил кард турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

В «Инстаграме» опубликовали видео последних секунд поединка, в котором Минеев одержал победу техническим нокаутом.

Права на видео принадлежат Fight Nights Global. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте fightnights.

Минеев стал чемпионом FNG в среднем весе. На его счету 14 побед, 1 поражение и 1 ничья. У Ермекова 14 побед и 5 поражений.

Ожидается, что турниры памяти Абдулманапа Нурмагомедова будут ежегодными.