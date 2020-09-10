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Минеев нокаутировал Ермекова на турнире памяти отца Хабиба. Видео 

Чемпионат.com и ещё 42 8 часов назад
Минеев нокаутировал Ермекова на турнире памяти отца Хабиба. Видео
Фото: Mirmol.ru
Российский боец MMA Владимир Минеев одержал победу в поединке с представителем Казахстана Дауреном Ермековым. Бой возглавил кард турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
В «Инстаграме» опубликовали видео последних секунд поединка, в котором Минеев одержал победу техническим нокаутом.
Права на видео принадлежат Fight Nights Global. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте fightnights.
Минеев стал чемпионом FNG в среднем весе. На его счету 14 побед, 1 поражение и 1 ничья. У Ермекова 14 побед и 5 поражений.
Ожидается, что турниры памяти Абдулманапа Нурмагомедова будут ежегодными.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
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Комментарии
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Владимир Минеев
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