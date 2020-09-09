Боец ММА Владимир Минеев назвал обманщиком Александром Емельяненко, который потерпел поражение от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 24 июля в Сочи.
«Я не считаю нужным давать по этому бою комментариев. Все и так все видели и сами могут сделать вывод. Считаю, что все ошибались в Емельяненко, он всех обманул. Такие заявления оставлял, а сам сам даже в парах не стоял», — заявил Минеев на пресс-конференции к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
«Жива или сдохла история с моим боем против Емельяненко? Окончательно сдохла, как Емельяненко в бою с Исмаиловым? По-моему, она сейчас даже не реанимируется, потому что лично я Сашу не вижу даже на просторах интернета. Как можно говорить про бой с человеком, которого нет?» — сказал Минеев.