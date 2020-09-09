«Я не считаю нужным давать по этому бою комментариев. Все и так все видели и сами могут сделать вывод. Считаю, что все ошибались в Емельяненко, он всех обманул. Такие заявления оставлял, а сам сам даже в парах не стоял», — заявил Минеев на пресс-конференции к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова.