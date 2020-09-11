Порье отказался от боя с Фергюсоном

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье заявил, что не встретится в поединке с соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 254..

«Мы с UFC не пришли к соглашению. Я не буду драться 24 октября», — приводит слова Порье ESPN.

До этого СМИ сообщали, что в UFC готовы организовать бой Порье с Фергюсоном. Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи

Ранее Порье намекнул, что встретится с Фергюсоном на одном турнире с Нурмагомедовым.