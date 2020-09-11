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Русская девушка-боец Янькова: «Люди говорили, что я лесбиянка и скрываю это» 

Sport24 и ещё 2 8 часов назад
«Я лесбиянка и скрываю это»
Фото: Instagram
Российский боец ММА Анастасия Янькова рассказала, что многие люди в соцсетях подозревают ее в нетрадиционной секусальной ориентации.

«Реально ли через директ пробиться на свидание со мной? Мне кажется, что это изначально неоригинально и неприкольно. Какое-то время я говорила о своей личной жизни, показала на тот момент своего молодого человека. Люди говорили, что я лесбиянка и скрываю это, но все они удивились.

Я не из тех, кто говорят, что счастье любит тишину. Скрывать свои отношения — это странно. Но я не хочу, чтобы обо мне говорили в контексте отношений — она развелась, вышла замуж. Мне хочется, чтобы обсуждали мои программы и то, что я делаю, а не мою личную жизнь», — рассказала Янькова в интервью ютуб-каналу «Руки Выше».
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