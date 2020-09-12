Ломбард и Алвес выиграли бои на голых кулаках

Бой начался на встречных курсах, где Алвес смотрелся чуть лучше за счёт техники и чувства дистанции. Во втором раунде он ещё добавил в активности и рассёк сопернику бровь, при этом бразилец пользовался исключительно прямыми ударами. Лейн начал огрызаться в концовке, понимая, что по очкам он проигрывает, и также рассёк Алвесу бровь в одной из контратак. Алвесу даже потребовалась медицинская помощь в пятом раунде. По итогам боя двое судей отдали победу Алвесу со счётом 48:47, а третий поставил те же очки в пользу Лейна.