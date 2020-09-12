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Ветераны UFC Ломбард и Алвес выиграли бои на голых кулаках

News.ru
5 часов назад
В американском городе Вичита прошёл 12-й турнир компании Bare Knuckle FC, специализирующейся на боях на голых кулаках. В главном поединке вечера в весе до 84 кг экс-претендент на титул UFC бразилец Тьягу Алвес победил по очкам американца Джулиана Лейна.
Ломбард и Алвес выиграли бои на голых кулаках
Фото: InstagramInstagram
Бой начался на встречных курсах, где Алвес смотрелся чуть лучше за счёт техники и чувства дистанции. Во втором раунде он ещё добавил в активности и рассёк сопернику бровь, при этом бразилец пользовался исключительно прямыми ударами. Лейн начал огрызаться в концовке, понимая, что по очкам он проигрывает, и также рассёк Алвесу бровь в одной из контратак. Алвесу даже потребовалась медицинская помощь в пятом раунде. По итогам боя двое судей отдали победу Алвесу со счётом 48:47, а третий поставил те же очки в пользу Лейна.
В соглавном бою вечера в весе до 93 кг экс-чемпион Bellator кубинец Эктор Ломбард победил техническим нокаутом американца Кендалла Гроува.
Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Сергей Харитонов, дебютировавший в профессиональном боксе, прокомментировал возможный бой с Александром Емельяненко.
MMA,Александр Емельяненко,Сергей Харитонов,
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