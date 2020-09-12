МОК шокирован казнью борца

Международный олимпийский комитет (МОК) шокирован новостью о казни иранского борца Навида Афкари, который обвинялся в убийстве охранника и участвовал в протестных акциях. Об этом говорится в заявлении МОК, опубликованном пресс-службой организации.

27-летний Афкари был казнен в субботу утром. Ранее МОК призывал власти Ирана не приводить в исполнение приговор к высшей мере наказания, вынесенный Афкари. При этом суд Ирана счел Афкари виновным не только в участии в антиправительственных акциях, но и в убийстве охранника в городе Шираз в 2018 году.