Глава Bellator обвинил во лжи президента UFC Уайта 

«В нашем промоушене лучший полутяжелый дивизион на планете. У нас есть Лиото Мачида и Вадим Немков. Райан Бейдер, Фил Дэвис и другие ребята пришли к нам в качестве свободных агентов. Их не выгоняли из UFC, это ложь», — цитирует Кокера MMAJunkie.