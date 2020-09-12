Эксгибиционизм довел Макгрегора до прокурора 

Звездный боец UFC Конор МакГрегор был арестован на Корсике по обвинению в попытке сексуального нападения и непристойном поведении — он обнажал органы в публичном месте. Спортсмена опросили и отпустили. Он отрицает все обвинения в свой адрес.

По данным AFP, прокуратура Франции сообщила следующее: 10 сентября на спортсмена подали жалобу. Потерпевшее лицо заявило о попытке сексуального нападения и эксгибиционизме. Мистер Конор Энтони МакГрегор был доставлен в жандармерию, у него взяли показания».

Как сообщает TMZ Sports, представитель МакГрегора сказал: «Конор МакГрегор категорически отрицает любые обвинения в непристойном поведении. Он был опрошен и освобожден».

Новый эпизод пополнил непростое криминальное досье Конора. Так, несколько лет назад он был арестован и привлечен к ответственности за бросание стальной тележки в окно автобуса UFC. Его также арестовывали за ограбление, когда он отобрал у человека мобильный телефон в отеле Майами в 2019 году. В том же году он беспричинно ударил в лицо пожилого мужчину в ирландском пабе.